Shane Larkin’in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
“Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici.
Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum.”
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.
Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.
Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.
Süper Lig'de ara transfer dönemi biterken, transferde ligin en hareketli takımları MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, unutulmaz oyuncusu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından oynadığı ilk maçta Portland Trail Blazers'a 127-119 yenildi.
Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu.