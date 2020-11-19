Shane Larkin: 'Müthiş bir galibiyet elde ettik'

Anadolu Efes'in Khimki'yi mağlup ettiği maçta 20 sayı kaydeden Shane Larkin, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Larkin açıklamasında; "Müthiş bir galibiyet. Bayern Münih'e kaybettikten sonra bu maçı kazanmalıydık. Takımın bana ihtiyacı olan anlarda devreye girmeye çalıştım. Bireysel performansların önemi yok, Anadolu Efes kazansın yeter" dedi.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane, Jose Mourinho'nun takıma yaptığı etki hakkında açıklamalarda bulundu.