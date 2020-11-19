Shane Larkin: 'Müthiş bir galibiyet elde ettik'

Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Anadolu Efes'in Khimki'yi mağlup ettiği maçta 20 sayı kaydeden Shane Larkin, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Larkin açıklamasında; "Müthiş bir galibiyet. Bayern Münih'e kaybettikten sonra bu maçı kazanmalıydık. Takımın bana ihtiyacı olan anlarda devreye girmeye çalıştım. Bireysel performansların önemi yok, Anadolu Efes kazansın yeter" dedi.

