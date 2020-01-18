Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in konuk ettiği Fransa ekibi ASVEL'i 101-74 mağlup ettiği karşılaşmada 45 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 3. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmayı 6'sı 3 sayılık olmak üzere 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayan Shane Larkin, MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdırdı.

Takımı CSKA Moskova'nın ağırladığı Baskonia'yı 94-90 yendiği karşılaşmada 33 sayı, 3'er ribaunt ve asistlik performans sergileyen Mike James ise 34 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi.