Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in konuk ettiği Fransa ekibi ASVEL'i 101-74 mağlup ettiği karşılaşmada 45 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 3. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.
Karşılaşmayı 6'sı 3 sayılık olmak üzere 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayan Shane Larkin, MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdırdı.
Takımı CSKA Moskova'nın ağırladığı Baskonia'yı 94-90 yendiği karşılaşmada 33 sayı, 3'er ribaunt ve asistlik performans sergileyen Mike James ise 34 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi.
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