Shane Larkin: 50 sayı zor ama yapabilirim

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde zirveyi ele geçirirken ABD'li yıldızı Shane Larkin ile de tribünleri mest ediyor. Geçen hafta Sinan Erdem'de Bayern Münih'e attığı 49 sayı ile Avrupa Ligi rekorunu kıran ve bu sezon 24 verimlilik puanı ve 22 sayı ortalamasıyla bu alanlarda zirvede yer alan ABD'li oyuncu, bugün çıkacakları Baskonia deplasmanı öncesi Sabah Gazetesi'nden Volkan Üstüyıldız'ın sorularını yanıtladı.

-Geçen sezonun üzerine koyarak gidiyorsunuz. Avrupa Ligi'nde bundan sonrası için ne düşünüyorsun?

Şu an çok üst seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Her defasında bir maça odaklanıyor, kendimizi adıyor ve her geçen gün daha iyi olmak için çok çalışıyoruz. Final Four'a kalmak ve şampiyonluğu kazanmak icin çok iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Ama sabırlı olmalı ve gün be gün ilerlemeliyiz.

-Herkes 49 sayıyı konuşuyor.... Senden 50 sayı da bekleyebilir miyiz?

(Gülüyor) 49 sayı büyük bir başarıydı ve ilk birkaç atışımda sayı yaptığım bir maçtı. Ne zaman ilk bir kaç atışımı sayı yapsam kendimi çok iyi hissediyorum ve ondan sonraki her atışım sayı olacakmış gibi hissediyorum. 50 sayı gerçekten de atılması zor bir skor. Ama o kaçırdığım serbest atışı sayı yapabilseydim o gece 50 yapmış olacaktım. Diyebilirim ki 50 sayı zor ama o geceki gibi her şeyin keyif verdiği maçlarda kesinlikle mümkün.

Avrupa'nın en iyi kısa rotasyonuna sahibiz

-Micic ile birlikte Avrupa Ligi'nin en iyi guard ikilisi olarak gösteriliyorsun. Uyumunuzu nasıl değenlendiriyorsun?

Ligin en iyi guard rotasyonuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Micic ile de birbirimizi anlıyoruz ve birlikte nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. O, sahada her şeyi yapabilecek çok yetenekli bir oyuncu ve oyunu kontrol edebildiği, herkesi daha iyi oynattığı için onunla oynamak kolay. Ben de sahaya çıkıyorum ve kendim oluyorum. Takım arkadaşlarımla koç, beni anlıyor, ben de oyunun tadını çıkarıyorum.

-Ergin Ataman 'Larkin'den bize Avrupa Ligi'ni kazandırmasını bekliyorum' demişti. Bu sezon o kupa gelir mi?

Takımımıza ve şampiyonluğu kazanma şansımızın çok fazla olduğuna inanıyorum. Play-off'lar ve Final Four geldiğinde en iyi basketbolumuzu oynuyor olmamız icin hafta hafta, maç maç ele almalıyız ve her geçen gün daha iyi olmaya odaklanmalıyız.

Sinan Erdem harika

-Sinan Erdem'deki atmosferi nasıl buluyorsun?

Taraftarımız muhteşem. Geçen sene sezon başında bu kadar çok taraftarımız yoktu ve kendi sahamız diğer takımların gelip oynamaya çekindikleri bir saha değildi. Şu an muhteşem bir taraftar desteğimiz var ve Sinan Erdem'e gelecek her takım biliyorki taraftarımız sahayı inletecek ve onlara oyunu zorlaştıracak. Son 2 sezonda geldiğimiz noktadan dolayı gurur duyuyorum. Umarım ki her geçen gün daha iyiye doğru gideriz ve Türkiye Ligi ile Avrupa Ligi'nde bizi takip edecek, takıma sıkı sıkıya bağlı daha çok sayıda taraftarımız olur.

Fenerbahçe ile oynamak zevkli

-Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile haftaya karşılaşacaksınız. Düşüncelerin?

Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynamak her zaman zevklidir. Geçen sene biz onları hem Final Four'da hem de lig finalinde yendik. Bu nedenle bu defa geldiklerinde çok zorlu bir oyun çıkaracaklarından eminim. O maça çok iyi odaklanmalı ve zihnen cok güçlü olmalıyız. Çünkü sahada bir savaş olacak.

(Sabah)