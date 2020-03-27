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aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 08:00
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  • 27 Mart 2020 Cuma 08:00

SGM payı hak ihlali

SGM payı hak ihlali

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AYM, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın forma reklam gelirinden Spor Genel Müdürlüğü tarafından alınan payın, mülkiyet hakkı ihlali olduğuna karar verildi.

AKŞAM

F.BAHÇE Spor Kulübü’nce 2012-2013 sezonu Kadınlar Voleybol Ligi’nde giyilecek formalara reklam alınmasına ilişkin 300 bin lira bedel karşılığında şirket ile sözleşme yapıldı. Spor Genel Müdürlüğü tarafından Fenerbahçe aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açıldı. Dava dilekçesinde, ilgili yönetmeliğe göre, 2012- 2013 sezonundaki maçlarda giyilen formalar için alınan reklamdan elde edilen gelirin yüzde 5’inin ödenmesi talep edildi. Söz konusu yönetmelik, 2014 yılının Nisan ayında yürürlükten kaldırıldı; ancak mahkemece aynı yılın aralık ayında verilen kararda dava kabul edilerek, 15 bin liranın davacı idareye ödenmesine hükmedildi.

YENİDEN YARGILANACAK

Fenerbahçe’nin temyiz ettiği karar, Yargıtay’da onanırken, karar düzeltme talebi de reddedildi ve kulübe 260 liralık para cezası verildi. Fenerbahçe’den 23 Aralık 2016 tarihinde AYM’ye bireysel başvuruda bulunuldu. 13 Şubat’ta davayı görüşen AYM, Anayasa’nın 35’inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, mülkiyet hakkı ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul Anadolu 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.

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