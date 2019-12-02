Sezonun son yarışını Lewis Hamilton kazandı

Mercedes'in takımlar klasmanında, Hamilton'ın da pilotlar klasmanında daha önce şampiyonluğu garantilediği sezonun 21. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,554 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı ilk sırada bitirerek bu sezon 11'inci, kariyerinin 84. birinciliğine ulaştı.

Büyük Britanyalı pilotun 16,7 saniye gerisindeki Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen 2'nci, liderden 43,4 saniye sonra finişe gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3'üncü oldu.

İlk 10

Abu Dabi Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar;

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Alexander Albon (Red Bull)

7. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

8. Lando Norris (McLaren-Renault)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

10. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 413 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 326

3. Max Verstappen (Hollanda): 278

4. Charles Leclerc (Monaco): 264

5. Sebastian Vettel (Almanya): 240

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 739 puan

2. Ferrari: 504

3. Red Bull: 417

4. McLaren: 145

5. Renault: 91