Sezona en sıkıntılı giriş yapan takım Başakşehir oldu

Süper Lig'de Medipol Başakşehir sürprizi yaşanıyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan turuncu-lacivertliler bu sezon ise tam tersi bir görüntü çiziyor.
Lig tarihinin en kötü başlangıcı yapan şampiyonu olan Başakşehir, Avrupa'da da istediği başarıları elde edemedi. Adeta şampiyonluğun ilan edildiği 19 Temmuz 2020 tarihinden sonra takım hep geriye gitti. 1-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak kayıtlara geçen turuncu-lacivertli ekip daha sonra hem lig hem Avrupa'da arka arkaya kötü sonuçlar aldı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 kez yenilen, Süper Lig'de de şampiyonluk sonrası geçen sezonla beraber çıktığı 16 maçta 8 mağlubiyet yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri sınıfta kaldı.
İşte Başakşehir'in şampiyonluk sonrası sportif anlamda yaşadığı hayal kırıklıkları:
-Pandemi nedeniyle ağustos ayına kalan Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a karşı 1-0 avantajı kullanılmadı, 3-0'lık yenilgi alındı.
-Süper Lig'de şampiyonluk maçı sonrası arka arkaya 5 maçta galibiyet gelmedi. 2019-20 sezonundan 1 maç ve bu sezondan 4 maçta 3 puan çıkmadı, 4 yenilgi 1 beraberlik alındı.
- İlk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Başakşehir, tek galibiyet, 4 yenilgiyle sonuncu olup elendi.
-Süper Lig'de istikrarsız olan Başakşehir, son 7 maçından galibiyet çıkaramadı, 4 yenilgi 3 beaberlik yaşadı.
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