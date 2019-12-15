Sevinci Almanlar'a battı

AKŞAM

HAMBURG haberleri yapan “Mopo” sitesi, Başakşehir’in Mönchengladbach’ı 2-1 yenerek Avrupa arenasının dışına atmasına farklı bir pencereden baktı. Bonservisi Hamburg’da bulunan ve Başakşehir’de kiralık oynayan Berkay Özcan’ın haklı mutluluğunu bile çekemediler. Site, “Berkay, uzun süredir böyle hırslı gözükmüyordu. Mönchengladbach’ın stadında doyasıya dans etti. Hamburg’da bundan sonrası için bir geleceği olamaz. Zaten sözleşmesinde de satın alma opsiyonu var” satırlarına imza attı.

SÖZLEŞME BiTENE KADAR KiRALIK!

Habere göre; Başakşehir’in 4 milyon euroluk opsiyonu kullanması bekleniyor. Çünkü Hamburg, genç futbolcuyu kesinlikle düşünmüyor. Zaten Berkay, Milli Takım tercihini de Türkiye’den yana kullanmıştı. 21 yaşındaki Berkay Özcan’ın Hamburg’la 2023’e kadar mukavelesi bulunuyor. Alman ekibi onu Başakşehir’e satmayı başaramazsa, sözleşmesi bitene kadar farklı takımlara kiralayacak. Başakşehir’de çok mutlu olan Berkay ise iki kulüp arasında yapılacak pazarlıkları bekliyor