Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7705
  • 6,5692
  • 260.337
  • 95.757
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Sevilla'nın Joan Jordan transferiyle Ever Banega'nın Galatasaray'a gelme ihtimali iyice arttı

Sevilla'nın Joan Jordan transferiyle Ever Banega'nın Galatasaray'a gelme ihtimali iyice arttı

Sevilla'nın Joan Jordan transferiyle Ever Banega'nın Galatasaray'a gelme ihtimali iyice arttı

Sevilla’nın Joan Jordan’ı 15 milyon Euro karşılığında transfer etmesinin ardından Ever Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimali daha da arttı.

TM Dijital Haber Merkezi

Monchi ve Julien Lopetegui’nin gelişiyle yeniden bir yapılanmaya giden Sevilla, orta saha oyuncusu Joan Jordan ile anlaşmaya vardı. 2 yıl Eibar’da oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken İspanyol futbolcu 15 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutarken Jordan’ın attığı imza Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini bir kat daha artırdı.

JORDAN GELDİ BANEGA GALATASARAY'A KALDI

Geçtiğimiz sezon Eibar’da 36 maçta 4 gol 3 asist yapan Joan Jordan’ın Sevilla orta sahasına büyük bir dinamizm katacağı tahmin edilirken, bu transferin ardından Banega’nın Galatasaray’a gelmemesi için artık hiçbir engel kalmadığı, Monchi’nin Arjantinli futbolcunun yerini Jordan’la doldurduğu belirtildi.

La Liga’yı 6.sırada bitiren Sevilla bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenilirken, Monchi’nin hız kesmeden transferlerine devam edeceği bildirildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Bu da Su Bisikleti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi

THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına rüya uçağa 'Maçka' ismini koydu