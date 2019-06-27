Sevilla'nın Joan Jordan transferiyle Ever Banega'nın Galatasaray'a gelme ihtimali iyice arttı
Sevilla’nın Joan Jordan’ı 15 milyon Euro karşılığında transfer etmesinin ardından Ever Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimali daha da arttı.
TM Dijital Haber Merkezi
Monchi ve Julien Lopetegui’nin gelişiyle yeniden bir yapılanmaya giden Sevilla, orta saha oyuncusu Joan Jordan ile anlaşmaya vardı. 2 yıl Eibar’da oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken İspanyol futbolcu 15 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutarken Jordan’ın attığı imza Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini bir kat daha artırdı.
JORDAN GELDİ BANEGA GALATASARAY'A KALDI
Geçtiğimiz sezon Eibar’da 36 maçta 4 gol 3 asist yapan Joan Jordan’ın Sevilla orta sahasına büyük bir dinamizm katacağı tahmin edilirken, bu transferin ardından Banega’nın Galatasaray’a gelmemesi için artık hiçbir engel kalmadığı, Monchi’nin Arjantinli futbolcunun yerini Jordan’la doldurduğu belirtildi.
La Liga’yı 6.sırada bitiren Sevilla bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenilirken, Monchi’nin hız kesmeden transferlerine devam edeceği bildirildi.