Sevilla'nın Joan Jordan transferiyle Ever Banega'nın Galatasaray'a gelme ihtimali iyice arttı

TM Dijital Haber Merkezi

Monchi ve Julien Lopetegui’nin gelişiyle yeniden bir yapılanmaya giden Sevilla, orta saha oyuncusu Joan Jordan ile anlaşmaya vardı. 2 yıl Eibar’da oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken İspanyol futbolcu 15 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutarken Jordan’ın attığı imza Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini bir kat daha artırdı.

JORDAN GELDİ BANEGA GALATASARAY'A KALDI

Geçtiğimiz sezon Eibar’da 36 maçta 4 gol 3 asist yapan Joan Jordan’ın Sevilla orta sahasına büyük bir dinamizm katacağı tahmin edilirken, bu transferin ardından Banega’nın Galatasaray’a gelmemesi için artık hiçbir engel kalmadığı, Monchi’nin Arjantinli futbolcunun yerini Jordan’la doldurduğu belirtildi.

La Liga’yı 6.sırada bitiren Sevilla bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenilirken, Monchi’nin hız kesmeden transferlerine devam edeceği bildirildi.