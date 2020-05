Sevilla'nın İrfan Can Kahveci transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.

Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, sergilediği performansla takımının ligde ve Avrupa'daki başarısında başrol oynadı. Bu performans İrfan Can Kahveci'ye Milli Takım kapılarını açarken, Avrupa kulüpleri genç yıldızı transfer etmek için sıraya girdi. Yeni sezonda hangi takımda oynayacağı merak edilen İrfan Can Kahveci'nin Emre Belözoğlu faktörü nedeniyle Fenerbahçe tercihi yapacağı iddia edilirken İspanya'dan bomba bir iddia geldi.



Genç yıldızı uzun süredir kadrosuna katmak istediği bilinen Sevilla'nın bu transferi kısa süre içerisinde bitireceği iddia edildi. Todofichajes.com'un haberine göre Sevilla Sportif Direktör Monchi, İrfan Can'a Sevilla formasını giydirmek için son aşamaya geldi. Haberde Sevilla'nın takımdan ayrılması beklenen Ever Banega'nın yerine İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediği kaydedildi.

7 MİLYON EURO BONSERVİS

İspanyol kulübünün bu transfer için Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Monchi, Roma'da görev yaptığı dönem Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro karşılığında takıma katmayı başarmıştı. 2017 yılının Ocak transfer döneminde 1.6 milyon Euro'ya Başakşehir'e transfer olan İrfan Can, İstanbul ekibinde 68 maçta görev aldı ve 13 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.

Çorum'da doğan İrfan Can, Ankara'da büyüdü ve Gençlerbirliği'nde yetiştikten sonra 2017'de kanat oyuncusu olarak geldiği Başakşehir'de, Abdullah Avcı'nın eğitiminden geçerek "modern bir orta saha"ya dönüşmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu kaydedilmişti. Özellikle gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun bu transferde çok ısrarcı olduğu ifade edilmişti.

(Fanatik)