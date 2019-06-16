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  3. Sevilla'nın gözden çıkardığı Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye önerildi

Sevilla'nın gözden çıkardığı Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye önerildi

Sevilla'nın gözden çıkardığı Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye önerildi

Sevilla’nın biletini kestiği Simon Kjaer, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi.

Sevilla'da yeni teknik direktör Julen Lopetegui'nin, görevinin başına geçmesiyle birlikte ilk kararını Simon Kjaer hakkında aldığı iddia edildi.

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Lopetegui, Simon Kajer'i gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini Monchi'ye iletti. Ayrıca Danimarklı oyuncunun, Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun, Sevilla'da kalmak istemesine karşın forma şansı bulamamak endişesiyle ayrılmaya ikna olabileceği kaydedildi.

Kajer bu sezon Sevilla'da 37 maça çıktı. Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında forma giyen 30 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli kulüpte 88 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)

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