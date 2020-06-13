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CANLI | Başakşehir-Alanyaspor CANLI | Başakşehir-Alanyaspor Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

İlk 11'ler belli oldu | Beşiktaş-Antalyaspor İlk 11'ler belli oldu | Beşiktaş-Antalyaspor Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

Dolmabahçe'de önlemler alındı Dolmabahçe'de önlemler alındı Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Sevilla'dan Galatasaray taraftarına jest Sevilla'dan Galatasaray taraftarına jest İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.

Galatasaray, Trabzon'da Galatasaray, Trabzon'da Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.