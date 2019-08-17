Sevilla'da Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna dahil edilmedi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel için karar verildi! Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeyeceği kararı tebliğ edildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden veda açıklaması yapılmadı.

Türk yıldız İtalya'yı karıştırdı! 'Bu kadar deli olamazsınız' Türk yıldız İtalya'yı karıştırdı! 'Bu kadar deli olamazsınız' Emre Can'ı satış listesine koydular haberini yapan İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a Juventus taraftarlarından büyük tepki geldi.

Türkiye'den başka takıma transfer olacaktı ama annesi engel oldu Türkiye'den başka takıma transfer olacaktı ama annesi engel oldu Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.

Denizli'de şok kavga! Büyük tepki gördü Denizli'de şok kavga! Büyük tepki gördü Dün akşam Denizlispor taraftarlarıyla sert bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş yine bildik görüntüleri verdi.

Galatasaray'da büyük şok! Finansal Fair Play engeli Galatasaray'da büyük şok! Finansal Fair Play engeli Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.

Flaş Simon Kjaer gelişmesi! Flaş Simon Kjaer gelişmesi! Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, takımının La Liga'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.