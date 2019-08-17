Sevilla'da Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna dahil edilmedi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Simon Kjaer, takımı Sevilla'nın La Liga'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Sevilla, La Liga'nın ilk haftasında oynayacakları Espanyol maçının kadrosunu açıklarken Simon Kjaer'e yer vermedi.
BANEGA, İLK MAÇI KAÇIRIYOR
Kadroda ayrıca Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Ever Banega da geçen sezondan kalma kart cezası nedeniyle yer almadı. Ayrıca sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Fernando, kadroda kendisine şans buldu.
(Sporx)
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Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, takımının La Liga'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
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