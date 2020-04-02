Sevilla'da Monchi'nin ilk hedefi Koray Günter

Galatasaray'da beklentileri karşılayamadıktan sonra İtalya Serie A'ya transfer olan Koray Günter'in yükselişi sürüyor.
Bu sezon, Genoa'dan kiralandığı Hellas Verona formasıyla 23 maça çıkan ve oldukça başarılı bir performans sergileyen Koray Günter'in talipleri de artıyor.
ABC'nin haberine göre Sevilla'da futbol direktörü Monchi'nin peşinde olduğu Günter için verilen olumlu raporlar sonucunda harekete geçilmesi planlanıyor.
Verona'nın sezon sonunda 4 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu olsa da kontratında Genoa'nın teklifi karşılayabilmesi adına da alternatif bir madde yer alıyor.
Sevilla'nın yanı sıra Günter için Bayer Leverkusen ve Newcastle'ın da devrede olduğu belirtiliyor.
(Fanatik)
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