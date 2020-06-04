Sevilla ve Real Betis'in Sofiane Feghouli'yi istediği iddia edildi

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, İspanyol ekiplerinin gözdesi oldu. Daha önce ismi Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden takımlarla anılan Feghouli'ye şimdi de Sevilla ve Real Betis kanca attı.
LA LIGA TECRÜBESİ AVANTAJ
İspanya'dan BeSoccer'da yer alan habere göre, iki ekip kısa süre içerisinde Galatasaray'la görüşmelere başlayacak. Haberde, özellikle Betis'in transfere hatırı sayılır bir bütçe ayıracağı ve La Liga tecrübesi olan Feghouli'yi transfer edip kanat problemini çözmek istediği ifade edildi. Daha önce Başakşehir'den Cengiz Ünder'i Roma'ya götüren, şu sıralar Sevilla'nın sportif direktörlüğünü yapan ve Türkiye pazarına hakim olan Monchi'nin de bu transfer için ısrarcı olduğu kaydedildi.
GALATASARAY SICAK BAKIYOR
Corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşadığı mali zararı en aza indirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekibin, yıllık net 3.850.000 Euro kazanan Feghouli'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
2017-2018 sezonunun başında Premier Lig ekiplerinden West Ham'dan 4.250.000 Euro bedelle transfer edilen Feghouli, teknik patron Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Feghouli bugüne kadar Galatasaray formasıyla 101 maçta 26 gol 22 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncunun Sarı Kırmızılı ekip ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.
(Fanatik)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.
İspanyol basını; Katar, Suudi Arabistan ve BAE ekiplerinin de radarında olan Sofiane Feghouli'ye Sevilla ve Real Betis'in de talip olduğunu yazdı. Galatasaray iyi bir teklif alması halinde yüksek maliyeti sebebiyle yıldız futbolcunun satışına sıcak bakıyor.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Jorge Jesus'tu. Flamengo'da tarihi başarılar elde eden 65 yaşındaki Portekizli teknik adam, Kırmızı-Siyahlı ekiple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Jorge Jesus, Brezilya ekibinden yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olacağı söylentileriyle anılan Alman yıldız Timo Werner'in, kararını Chelsea'den yana kullandığı belirtildi.