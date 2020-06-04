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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 22:59
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Sevilla ve Real Betis'in Sofiane Feghouli'yi istediği iddia edildi

Sevilla ve Real Betis'in Sofiane Feghouli'yi istediği iddia edildi

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İspanyol basını; Katar, Suudi Arabistan ve BAE ekiplerinin de radarında olan Sofiane Feghouli'ye Sevilla ve Real Betis'in de talip olduğunu yazdı. Galatasaray iyi bir teklif alması halinde yüksek maliyeti sebebiyle yıldız futbolcunun satışına sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, İspanyol ekiplerinin gözdesi oldu. Daha önce ismi Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden takımlarla anılan Feghouli'ye şimdi de Sevilla ve Real Betis kanca attı.

LA LIGA TECRÜBESİ AVANTAJ

İspanya'dan BeSoccer'da yer alan habere göre, iki ekip kısa süre içerisinde Galatasaray'la görüşmelere başlayacak. Haberde, özellikle Betis'in transfere hatırı sayılır bir bütçe ayıracağı ve La Liga tecrübesi olan Feghouli'yi transfer edip kanat problemini çözmek istediği ifade edildi. Daha önce Başakşehir'den Cengiz Ünder'i Roma'ya götüren, şu sıralar Sevilla'nın sportif direktörlüğünü yapan ve Türkiye pazarına hakim olan Monchi'nin de bu transfer için ısrarcı olduğu kaydedildi.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşadığı mali zararı en aza indirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekibin, yıllık net 3.850.000 Euro kazanan Feghouli'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

2017-2018 sezonunun başında Premier Lig ekiplerinden West Ham'dan 4.250.000 Euro bedelle transfer edilen Feghouli, teknik patron Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Feghouli bugüne kadar Galatasaray formasıyla 101 maçta 26 gol 22 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncunun Sarı Kırmızılı ekip ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

(Fanatik)

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