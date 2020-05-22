Sevilla Uğurcan'dan sonra İrfan Can'a da talip

Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, Avrupa yolcusu... Turuncu-Lacivertli formayla kendini ispatlayan ve devleri peşine takan 24 yaşındaki oyuncuyu, İspanyol temsilcisi Sevilla'nın takip ettiği öğrenildi. Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın da peşinde olan Sevilla'nın iki oyuncunun da raporlarını istediği ve en kısa zamanda harekete geçeceği belirtildi.
'Kolaylık sağlayın'
Milli oyuncunun da Avrupa'ya gitmek için Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşüp izin istediği ve "Hayallerim ve hedeflerim var. Teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlayın" dediği kaydedildi. Yönetim de Cengiz Ünder'de olduğu gibi İrfan'ın da yolunu açma fikrinde birleşti. Artık Başakşehir cephesi gelecek olan resmi teklifleri beklemeye başladı. İrfan bu sezon takımına 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
(Fanatik)
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