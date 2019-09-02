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Sevilla, Chicharito'yu renklerine bağladı

Sevilla, Chicharito'yu renklerine bağladı

La Liga takımlarından Sevilla, Meksikalı forvet Javier 'Chicharito' Hernandez'i renklerine bağladı.

Transfer döneminde adı Türk takımları ile de anılan Javier 'Chicharito' Hernandez, West Ham'dan Sevilla'ya transfer oldu.

Sevilla, 31 yaşındaki Meksikalı forvet için İngiliz ekibine 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sevilla ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Chicharito, kulübünde 12 numaralı formayı giyecek.

Bu sezon Avrupa'da transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Sevilla, forvet hattına Luuk de Jong ve Dabbur'u da transfer etmişti.

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