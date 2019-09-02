Sevilla, Chicharito'yu renklerine bağladı

Transfer döneminde adı Türk takımları ile de anılan Javier 'Chicharito' Hernandez, West Ham'dan Sevilla'ya transfer oldu.

Sevilla, 31 yaşındaki Meksikalı forvet için İngiliz ekibine 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sevilla ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Chicharito, kulübünde 12 numaralı formayı giyecek.

Bu sezon Avrupa'da transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Sevilla, forvet hattına Luuk de Jong ve Dabbur'u da transfer etmişti.