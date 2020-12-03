  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 09:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Sevilla-Chelsea maçı geceye damga vurdu! Giroud'nun gecesi

Sevilla-Chelsea maçı geceye damga vurdu! Giroud'nun gecesi

Paylaş

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada Marcos Aoas Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada Marcus Rashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Medipol Başakşehir'in gollerini 45+2, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci kaydetti.

Gruptan çıkma şansını bu mağlubiyetle yitiren Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'dan puan almasıyla Avrupa kupalarına veda etti.

H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.

- 4 GOL ATAN GİROUD GECEYE DAMGA VURDU

E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Olivier Giroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.

G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.

Tur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.

F Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabare kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0

- F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0

- G Grubu

Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3

- F Grubu

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sevilla-Chelsea maçı geceye damga vurdu!
Sevilla-Chelsea maçı geceye damga vurdu!

Sevilla-Chelsea maçı geceye damga vurdu!

İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor
İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor

İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor

Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı
Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı

Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo ile aynı kaderi paylaştı
Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo ile aynı kaderi paylaştı

Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo ile aynı kaderi paylaştı

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Öte yandan milli futbolcumuz, Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo'dan sonra hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü yaşadı.

Kartal kalecisini buldu
Kartal kalecisini buldu

Kartal kalecisini buldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kaleci isteğini reddetse de yönetim Deportes Tolima ile yollarını ayıracak olan Alvaro Montero'ya teklifte bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım gruptan çıkmayı garantiledi
Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım gruptan çıkmayı garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kalırken, 9 takım son 16'ya kalmayı garantiledi.

Yiğidolar gruptaki kader maçına çıkıyor! Muhtemel 11'ler
Yiğidolar gruptaki kader maçına çıkıyor! Muhtemel 11'ler

Yiğidolar gruptaki kader maçına çıkıyor! Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, bu akşam İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.

İrfan Can'ın çabası yetmedi! 3-4
İrfan Can'ın çabası yetmedi! 3-4

İrfan Can'ın çabası yetmedi! 3-4

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Yarım kilo kalple öldü
Yarım kilo kalple öldü

Yarım kilo kalple öldü

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona ani ölümünün yankıları sürerken otopsi raporunda yer alan bir detay gündem oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.