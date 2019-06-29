Sevilla cephesinden Banega transferi için flaş açıklama: Fernando'yu takasta istemiyoruz

TM Dijital Haber Merkezi

‘Galatasaray ile el sıkıştı, anlaşma tamam, Cuma günü İstanbul’da’ haberleri yapılan Ever Banega sarı kırmızılı taraftarları hayli heyecanlandırırken, yıldız futbolcunun transferi için ‘Fernando ile takas yapılacak’ iddiası ise meraklı bekleyişi bir kat daha artırdı.

İSPANYOLLARA GÖRE FERNANDO TAKASI YALAN

Galatasaray’a imza atması an meselesi olan Ever Banega için Sevilla cephesinden ilginç bilgiler geliyor. Oyuncunun, sarı kırmızılı kulübe transferi konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmazken, İspanyolların Fernando takası iddiaları içinse ‘Neden istikrarsız bir futbolcuyu alalım’ yorumlarını yaptığı belirtildi. Lopetegui ve Monchi’nin gelişiyle yeniden yapılanmaya giden Endülüs ekibinin kadroyu genelde genç futbolcularla takviye ettiği gözlemlenirken, kırmızı beyazlı takımın 31 yaşındaki Fernando söylentilerini pek ciddiye almadıkları vurgulandı.

"NEDEN BANEGA’YI VERİP FERNANDO’YU ALALIM?"

Galatasaray’da iki sezondur top oynayan ve genelde istikrar sorununun dışında sakatlık problemleriyle de karşı karşıya kalan Fernando’nun fizik kapasitesi açısından Sevilla’ya uygun görülmediği ifade edilirken, kulübe yakın menajerlerin verdiği bilgilere göre Monchi’nin ’31 yaşındaki Banega’yı satıp neden 31 yaşındaki Fernando’yu alalım, Banega geçen sezon tam 51 maçta görev aldı, Süper Lig’de 30 maça çıkmış ve fizik olarak sürekli olarak düşüşe geçen bir oyuncuyla anlaşmamız yanlış olur’ ifadelerini kullandığı bildirildi.