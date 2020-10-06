Sevilla, Arsenal'ın işine son verdiği maskotu transfer etti

Sevilla transfer yapıyor; Sevilla, Arsenal'in ekonomik sıkıntı sebebiyle görevine son verdiği 27 yıllık maskotu Gunnersaurus'u transfer etti.
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.
Süper Lig'de geçen sezonu 6. tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi transferde sessiz kalırken, kasasından fazla para çıkarmamaya çalıştı.