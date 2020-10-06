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aksam.com.tr
  • 06 Ekim 2020 Salı 12:53
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Sevilla, Arsenal'ın işine son verdiği maskotu transfer etti

Sevilla, Arsenal'ın işine son verdiği maskotu transfer etti

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Sevilla, Arsenal'deki işine son verilen maskotu transfer etti.

Sevilla transfer yapıyor; Sevilla, Arsenal'in ekonomik sıkıntı sebebiyle görevine son verdiği 27 yıllık maskotu Gunnersaurus'u transfer etti.

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