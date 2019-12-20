'Sevginin mührünü vuracağız'

AKŞAM

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021’de Konya’da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın ev sahipliği sözleşme töreninde konuştu. Kasapoğlu şu mesajları verdi: “Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur. Hazreti Mevlana’nın bütünleştirici ve kapsayıcı felsefesinden ilham alarak, İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 devletin sporcularını ve spor ailesini ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Sporun birleştirici gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları ile dünyaya örnek olacak ve gelecek nesillere kuvvetli bir insani zemin hazırlayacağız. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’ne atıfla, ‘Sevgi şifadır. Sevgi güçtür. Sevgi, değişimin mührüdür’ diyoruz. Biz, inşallah, hep beraber bu mührü, birlikteliğimizle, kardeşliğimizle bugüne ve yarınlara vuracağız. Ayrıca yine inanıyorum ki 5. İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin en güzel nişanesi olacaktır. Müslüman genç sporcular için oyunlar pek çok bakımdan bir milat olma özelliği taşıyacaktır. Spor insanlığın ortak dillerinden biridir.”

YENi TESiSLER YOLDA

BAKAN Kasapoğlu 2021’de 27 branşta yapılacak oyunlar nedeniyle Konya’ya mevcut tesislerin dışında yeni tesisler yapılacağını da bildirdi. Kasapoğlu, “Bu güzel şehrimizin ‘spor şehri’ niteliğini ne kadar hak ettiğini, gerek oyunlara hazırlık sürecinde gerek organizasyon esnasında gösterme imkanı bulacağız.” Programa, Bakan Kasapoğlu, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslami Dayanışma Sporları Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hamad Kalkaba Malboum, TMOK Başkanı Uğur Erdener, kurum müdürleri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.