Ses getirecek iddia! Bu sezon oynanmamış sayılacak...

İtalyan yazar Andrea Di Caro, bugün yayınladığı yazısında artık gerçekçi olmak gerektiğini ve bu futbol sezonunu düşünmeyi bırakıp yeni sezonu ummaları gerektiğini aktardı. Di Caro'nun çizdiği profil ise yarıda kalan Serie A sezonunun iptal olacağı izlenimini yarattı.

Corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da yarıda kalan Serie A sezonunun da nasıl sonlandırılacağı merak ediliyor.

La Gazzetta dello Sport yazarı Andrea Di Caro, bugün yayınladığı yazısında İtalya'da futbolun yeniden oynanmasının çok mümkün görünmediğini belirtti ve İtalya'nın corona virüs salgını ile yaşadığı şu anki gerçekliğe dikkat çekti.

Umut dolu ifadelerle futbol sezonunun bitirilmesinin planlandığını belirten Di Caro, gerçekçi davranmak gerektiğini belirtti ve yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tartıştığımız tüm konular açıkça bir noktayı işaret ediyor: Futbol için beklenen sezon artık bu değil, bir sonraki...

Hepimiz; virüsün sahaya dönmemize, mevcut sezonu bitirmemize, bir şampiyon belirlememize, küme düşmelere, ligden yükselmelere, kupa kazananlara izin vereceğini ve her şeyin kontrol altına alınacağını umuyoruz ama zor olanı yapıp gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Zaman sınırları belirlemeliyiz. Bundan sonra en büyük çaba geleceğe yönelik olmalı ve nasıl yeniden başlayacağımıza odaklanmalıyız. Çünkü tekrar başlayacağız ve bunu harika yapmak zorundayız. Her şeyden önce güvenlik ve sistem olmalı"

Di Caro'nun da çizdiği profil sonrası İtalya'da yarıda kalan 2019-20 sezonunun oynanmasının zor gözüktüğü ve iptalinin söz konusu olduğu konuşulmaya başlandı.

(Fanatik)

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