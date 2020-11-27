Serkan Reçber, Kasımpaşa'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu

‘Gördüğüm lüzum üzerine’ diyen Reçber, yaptığı paylaşımda “Kasımpaşa SK CEO’luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa SK kulübüne başarılar dilerim.” İfadelerini kullandı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yürüten Serkan Reçber, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.
G.SARAY'IN bu sezon en formda ismi olan Taylan Antalyalı oynadığı oyunla Avrupa takımlarının dikkatini şimdiden çekmeyi başardı.
Arjantin futbolunun efsane ismi, özellikle İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazınan Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Maradona'nın ölümü sonrası olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde duran topları Serdar Aziz ve Tisserand ile buluşturmak istiyor. Bulut, ayrıca Perotti ve Pelkas ile kanatlardan vurmayı hedefliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynayacakları derbide milli sol bek Caner Erkin'in savunma zaafından yararlanıp Ghezzal ve bazen Larin'le sarı-lacivertlilerin dengesini bozmayı hedefliyor.