Serkan Reçber, Kasımpaşa'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.

G.SARAY'IN bu sezon en formda ismi olan Taylan Antalyalı oynadığı oyunla Avrupa takımlarının dikkatini şimdiden çekmeyi başardı.

Arjantin futbolunun efsane ismi, özellikle İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazınan Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Maradona'nın ölümü sonrası olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Erol Bulut Beşiktaş'ı imha planını belirledi

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde duran topları Serdar Aziz ve Tisserand ile buluşturmak istiyor. Bulut, ayrıca Perotti ve Pelkas ile kanatlardan vurmayı hedefliyor.