Serkan Erdoğan ile yollar ayrıldı

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig’dek ilk sezonumuzda takımımızla beraber başarılı sezon geçiren Başantrenörümüz Serkan Erdoğan ile 1 yıllık olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından, yeni sezon planlamasında kendisiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Türk basketboluna oyunculuğu ile damga vurmuş, Avrupa’da bayrağımızı gururla dalgalandırmış, gelecek vaat eden genç antrenör Serkan Erdoğan’a spor hayatında başarılar diliyor, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.
Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.