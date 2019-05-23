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Serkan Balcı: Büyük takımları çalıştırmak isterim

Serkan Balcı: Büyük takımları çalıştırmak isterim

Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor’da da forma giymiş olan 35 yaşındaki futbolcu Serkan Balcı, İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Son olarak forma giydiği Sarıyer’de futbolu bırakan Balcı, futboldan kopmak istemediğini dile getirerek, "Futboldan kopmayı düşünmüyorum. Gereken lisansları alıp teknik heyette yer almak isterim. Onlara zaman ayıracağım. Yabancı dile zaman ayıracağım. Kendi eğitimimle uğraşacağım. Oynarken kendin oynuyorsun. Ama antrenörlükte oyuncuları yönetiyorsun. Bu oldukça zor bir iş. Benim için her şey sıfırdan başlıyor" şeklinde konuştu.

"Büyük takımları çalıştırmak isterim"

Tecrübeli futbolcu, kendisinin büyük takımların teknik kadrolarında yer almak istediğini vurgulayarak, "Sonuçta futbola başlarken her zaman büyük takımlarda oynamak istersin. Bu hocalık zamanında da öyle. Her zaman büyük takımlarda hocalık yapmak istersin. Henüz benim için çok erken. Nasıl yol izleyeceğim konusunda bir fikrim yok ama hedefler büyük olmalı. Büyük camialarda teknik direktörlük yapmak isterim" ifadelerini kullandı.

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