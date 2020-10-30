Serkan Asan: Bu skorlar, bu sıralama Trabzonspor'a yakışmıyor

Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta Bordo-Mavililerin bir golüne imza atan Serkan Asan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Serkan Asan’ın açıklamaları şu şekilde:



"Mutlak kazanmamız gereken maçtı. Öne de geçtik. 3 puan için elimizden geleni yapmamız lazımdı. Takım anlamında çöküş yaşadık. Çok üzgünüz. Elimizden gelen mücadeleyi verdiğimizi düşünmüyorum. Bundan sonraki maçlara odaklanmamız lazım. Bu skorlar, bu sıralama Trabzonspor'a yakışmıyor. İnşallah en kısa sürede bu durumu düzelteceğiz."