Serie A'ya play-off gelebilir!

İtalya Futbol Federasyonu, sezonun tekrar ertelenmesi durumunda Serie A'da playoff ve playout sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

İtalya Futbol Federasyonu; Serie A, Serie B ve Serie C'nin devam edebileceğini ancak Serie D'nin devam etmeyeceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamayla yeni sezonun başlangıç tarihi için 1 Eylül 2020'nin belirlendiği belirtildi.

PLANLANAN TARİH 20 AĞUSTOS

İtalya'da ligler için planlanan bitiş tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. İtalya Kupası'nda da sonuca ulaşmak için tarihin 31 Ağustos'a uzayabileceği konuşuluyor.

PLAY-OFF DEVREYE GİREBİLİR

İtalya'da federasyon, ligleri kalan fikstür doğrultusunda bitirmek istiyor. Eğer ligler planlandığı gibi oynanamazsa, Federasyon play-off ve play-out sistemini devreye sokacak.

italya Futbol Federasyonu liglerin kaderini, 28 Mayıs günü yapılacak toplantının ardından resmen açıklayacak.