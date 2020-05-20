Serie A'ya play-off gelebilir!

İtalya Futbol Federasyonu; Serie A, Serie B ve Serie C'nin devam edebileceğini ancak Serie D'nin devam etmeyeceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamayla yeni sezonun başlangıç tarihi için 1 Eylül 2020'nin belirlendiği belirtildi.
PLANLANAN TARİH 20 AĞUSTOS
İtalya'da ligler için planlanan bitiş tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. İtalya Kupası'nda da sonuca ulaşmak için tarihin 31 Ağustos'a uzayabileceği konuşuluyor.
PLAY-OFF DEVREYE GİREBİLİR
İtalya'da federasyon, ligleri kalan fikstür doğrultusunda bitirmek istiyor. Eğer ligler planlandığı gibi oynanamazsa, Federasyon play-off ve play-out sistemini devreye sokacak.
italya Futbol Federasyonu liglerin kaderini, 28 Mayıs günü yapılacak toplantının ardından resmen açıklayacak.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 takımın yaptığı küme düşmenin kaldırılması önerisi ile ilgili TRT Spor'a konuştu. Düşmenin kaldırılması sonrasında alt sıralardaki takımların mücadele gücünün düşeceği yorumlarına karşı Kartal, "Düşme hattında yer alan takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsınız, çekişme devam eder." önerisinde bulundu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyecek.
İtalya Futbol Federasyonu, sezonun tekrar ertelenmesi durumunda Serie A'da playoff ve playout sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.