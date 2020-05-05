Serie A'nın yeniden başlama ihtimali güçleniyor

Bakan Spadafora, Serie A'nın geleceğine dair RAI 1 kanalına değerlendirmelerde bulundu.
Ligin başlaması için çalıştıklarını ve bu hafta içinde Bilim Kurulundan İtalya Futbol Federasyonunun (oyuncu ve kulüpler için tıbbi güvenlik) protokolüne dair yanıt geleceğini aktaran Spadafora, "Serie A'nın güvenli bir şekilde yeniden başlaması için elimden geleni yapacağım. Ligin bir ay sonra mı yoksa haziran ortasında mı başlayacağını söyleyemem. Alternatif, Fransa'daki gibi önden kapatmaktı ama bunu kimse istemiyordu. Eğer oynanmazsa itirazlar çığ olur. Umarım gerek kalmaz." diye konuştu.
Ligin yeniden başlamasının, salgının vaka eğrisine bağlı olduğuna dikkati çeken Spadafora, oynanması durumunda ise maçların seyircisiz yapılacağının altını çizdi.
Bakan Spadafora, daha önceki açıklamalarında ligin yeniden başlamasının zor olacağına dair sinyaller vermesine karşın, İtalyan futbol camiasının aksi yöndeki yoğun talepleriyle karşılaşıyordu.
-Cristiano Ronaldo Torino'ya döndü
Serie A'nın yeniden başlama ihtimalinin güçlenmesi, takımları da oyuncuları sağlık kontrolünden geçirme ve bireysel antrenmanlara başlatma konusunda harekete geçirdi.
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, salgından önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından dün akşam özel uçakla Torino kentine geldi.
Bu arada, Serie A'da Kovid-19 kapan ilk futbolcu olan Juventuslu Daniele Rugani’nin de hastalığı geçen ay tamamen atlattığı ve bugün bireysel idmanlarına başladığı bildirildi.
Serie A'da Bologna ve Sassuolo takımları, sosyal mesafe şartlarına uygun şekilde bugünden itibaren antrenmanlara başlayacaklarını duyurmuştu.
Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.
MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.
Ülkelerinden Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou, İstanbul Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.
Gelecek sezon için genç ve yetenekli ayaklara yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli golcüsü Radamel Falcao, Monaco'da beraber forma giydiği genç forvet Moussa Sylla'yı Galatasaray'a önerdi. Falcao, 20 yaşındaki futbolcu için yönetime “Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur” dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.