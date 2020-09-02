Serie A'da yeni sezon fikstürü çekildi

Serie A Lig Birliği tarafından yapılan fikstür çekimiyle, ligin başlama ile bitiş tarihleri ve maç takvimi belirlendi. Buna göre, 19-20 Eylül'de başlayacak olan sezon 23 Mayıs 2021'de son bulacak.
Sezon içerisinde 6 hafta mücadelesi, hafta içine denk gelen (16 Aralık, 23 Aralık, 6 Ocak 2021, 3 Şubat 2021, 21 Nisan 2021 ve 12 Mayıs 2021) tarihlerde oynanacak.
Bu arada, İtalya Kupası'nın da maç takvimi belirlenirken, kupa finalinin 19 Mayıs'ta oynanacağı açıklandı.
Serie A'da son 9 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan, milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, yeni sezonun ilk maçında Sampdoria'yı konuk edecek.
- DERBİ HAFTALARI
Fikstür çekimi sonucunda derbi mücadelelerinin oynanacağı haftalar belli oldu. Buna göre, sezonun ilk derbisi Milano'da yapılacak. Ligin 4. haftasında Inter, ezeli rakibi Milan'ı konuk edecek.
6. haftada ise Cenova kentinin iki takımı Sampdoria ile Genoa kozlarını paylaşacak.
Ligin 18. haftası ise Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi ile ülkede "İtalya Derbisi" olarak anılan Inter-Juventus karşılaşması gerçekleştirilecek.
Bir diğer önemli mücadelede ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Merih Demiral'lı Juventus'u 16. haftada ağırlayacak.
- İLK HAFTA MAÇLARI
Fikstür çekimine göre Serie A'da yeni sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde:
Benevento-Inter, Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Lazio-Atalanta, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia ve Hellas Verona-Roma.
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