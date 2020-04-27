  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:58
  • |
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:58

Serie A'da takımların idmanlara 18 Mayıs'ta başlaması planlanıyor

Serie A'da takımların idmanlara 18 Mayıs'ta başlaması planlanıyor

Paylaş

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, ülkede yürürlükte olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren gevşetileceğinin açıklanmasının, kendilerine futbol liglerinin yeniden başlamasına yönelik bir ufuk çizdiğini belirtti.

Ülkede iki ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına yönelik sıkı karantina tedbirlerinin 4 Mayıs’tan itibaren gevşetileceğinin açıklanmasının ardından son haftalarda futbolun da yeniden başlaması tartışmaları hız kazandı.

Başbakan Giuseppe Conte'nin, dün akşam yaptığı önlemlerin gevşetilmesine ilişkin açıklama sırasında, liglerin ne zaman başlayacağının belli olmadığını ancak, toplu halde antrenmanlara 18 Mayıs’tan itibaren izin verileceğini söylemesine, FIGC Başkanı Gravina’dan karşılık geldi.

Gravina yaptığı yazılı açıklamada, “Her zaman şartlar oluştuğunda yeniden başlama isteğimizi dile getirmiştik. Hükümetin sunduğu ufuk, bize bunu yapma izni veriyor.” ifadesini kullandı.

Federasyon Başkanı, Birinci Futbol Ligi Serie A'nın bütünüyle durmasının İtalyan sporuna zarar vereceğini belirtti.

Başkan Gravina, 8 Mayıs’ta federasyon yönetim kurulunu toplantıya çağırdığı bilgisini de verdi.

Gravina, futbol federasyonu olarak hükümete Kovid-19 acil durumunun yönetiminde yardımcı olan Bilim Kurulu’ndan kendilerini dinlemelerini istediklerini ifade etti.

Gabriele Gravina, kendi doktorlarından oluşan bilim komisyonlarının yeniden başlamaya ilişkin çok titiz bir protokol belirlediğini, ancak Bilim Kurulu ve Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin (CONI) yönlendirmelerine göre kendi protokollerini güncelleyebileceklerini söyledi.

En son lig maçının 9 Mart’ta oynandığı Serie A’da o tarihten bu yana maç yapılmazken, ligin kaldığı yerden tekrar ne zaman başlayacağı merak ve tartışma konusu. Ülkede son haftalarda futbol camiasından yeniden başlama talepleri daha güçlü dile getirilirken, hükümet özellikle de Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora mesafeli yaklaşıyor.

Serie A takımlarının 18 Mayıs’ta antrenmanlara başlaması ve ligde kalan maç takviminin haziran başından 2 Ağustos’a kadar tamamlanması en çok öne çıkan senaryo olarak telaffuz ediliyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Adnan Dalgakıran: Toplum ve taraftarımızla en güçlü iletişimi biz yapıyoruz

title

Ahmet Nur Çebi: Öze dönüş hareketimizin başarılı sonuçlar vermesi bizi umutlandırıyor

title

Bernard Mensah için Fenerbahçe de devreye girdi

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti'
Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti'

Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti'

Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı
Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi
Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi

Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 18 yaşındaki Barış Sungur'u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç forvet için Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile bizzat görüştü ve teklifini iletti.

Napoli'nin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye
Napoli'nin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Napoli'nin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.

Ozan Tufan'a yol göründü! Daha önce yeşil ışık yakmıştı
Ozan Tufan'a yol göründü! Daha önce yeşil ışık yakmıştı

Ozan Tufan'a yol göründü! Daha önce yeşil ışık yakmıştı

Fenerbahçe'nin 4 ay önce sözleşmesini uzattığı Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinin hayallerini süslemeye devam ediyor. 25 yaşındaki orta sahaya Crystal Palace'ın ardından Everton ve Southampton da talip oldu. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Sarı-Lacivertlilerin gelecek cazip bir teklife hayır diyemeyeceği belirtiliyor.

Mensah savaşına 1 dev daha dahil oldu! Tüm şartlar zorlanacak
Mensah savaşına 1 dev daha dahil oldu! Tüm şartlar zorlanacak

Mensah savaşına 1 dev daha dahil oldu! Tüm şartlar zorlanacak

2020-2021 sezonu için işi sıkı tutan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'dan ayrılıp Süper Lig'in büyük takımlarında oynamak isteyen Bernard Mensah'ı gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyor. Ganalı 10 numara için limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa süre içinde transferi sonlandırmak için bastırıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.