Serie A'da takımlar ligin devam etmesini istiyor

Avrupa Koronavirüs'ün pençesinde belirsizlik yaşamaya devam ederken Fransa'nın aldığı kararın tam tersi İtalya'dan gelebilir.

İtalya'da Serie A'daki 20 takım, oy birliğiyle bu sezonun devam etmesi yönünde karar aldılar. Spor bakanının "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu başkanı "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.

Lega Serie A'dan yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oybirliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi. İtalyan medyasında ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı belirtiliyor.

Kulüpler ve hükumet arasında ayrılık...

Başbakan Conte ve Spor Bakanı Spadafora yaptıkları açıklamalarla liglerin oynanmasına karşı çıkıyor ancak kulüpler maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunuyor. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu...

İtalya, Koronavirüs'ün Avrupa'daki en yoğun coğrafyası haline gelmiş ancak son dönemde vefat sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştı.

Ülkede 18 Mayıs itibariyle yasakların gevşetilmesi söz konusu...