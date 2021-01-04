Serie A'da lider yeniden Milan

Ligin 15. hafta mücadelesinde, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Ciro Vigorito Stadı'nda Benevento'nun konuğu oldu.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Milan 15. dakikada penaltıdan Frank Kessie ve 49. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Milan'da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla namağlup Milan, liderlik koltuğunu Inter'den devralarak 37 puanla haftayı zirvede tamamladı. Benevento ise 18 puanla 10. sırada kaldı.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.