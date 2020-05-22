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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 18:55
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Serie A'da B planı play-off

Serie A'da B planı play-off

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İtalya Serie A'nın kaderi 28 Mayıs'ta belli olacak. Kulüpler Birliği Lega Serie A, İtalya Futbol Federasyonu ve İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bu tarihte toplanacak ve bir karara varacak.

İtalyan medyasından La Repubblica'nın haberine göre; bu toplantıda kesin karar verilecek. Bakan Spadafora tarihi geciktirmek ve en azından 20 Haziran'a kadar uzatmak istese de kulüpler ve federasyon tam bir birlik içinde 13 Haziran'ı istiyor.

Maçlar oynanırken bir virüs dalgası daha olması ve lige yeniden ara verilmesi durumunda ise B planı, yani 'play-off' sistemi devreye girecek. Burada 6 takım sıralama için aralarında play-off maçları oynayacaklar. Aynı sistem küme düşme hattı için de geçerli olacak.

Ayrıca karşılaşmaların 3 günde 1 oynanması planlanırken 3 de ayrı maç saati belirlendi. Bunlar yerel saatle 16.30, 18.45 ve 21.00 olarak kararlaştırıldı.

(Fanatik)

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