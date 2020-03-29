Serie A oynanmaz

Federasyon ve bakanlık İtalya'da futbolun oynanmasının mümkün olmadığını söyledi.

AKŞAM

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, koronavirüs salgını nedeniyle İtalya’da liglerin oynanmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Bakan Spadafora, “Liglerin devam edebilmesi ile ilgili şüphelerim var. Bunu burada açıklamaktan dolayı üzgünüm ama liglere nisan ayının sonunda veya mayıs ayının başında başlama düşüncemiz sanırım fazla iyimser olacaktır” dedi. Bakanın bu sözlerinin ardından bir açıklamada İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina’dan geldi. Gravina, “Bir çözüm bulmak zorundayız ve en ideal olanı 30 Temmuz’a dek ligi bitirmek. Eğer ligi tekrar oynayamazsak sezonun oynanan dönemini onurlandıracağız. Her şeyin sonunda ne olursa olsun bir şampiyon belirleyeceğiz. Önümüzdeki sezona yönelik de kararlar almalıyız” ifadelerini kullandı. Ancak İtalya’nın en önde gelen gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport ise, ’Sezon iptal edilecek. Şampiyon bu sezon çıkmayacak’ iddiasında bulundu.