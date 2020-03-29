Serie A oynanmaz

AKŞAM
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, koronavirüs salgını nedeniyle İtalya’da liglerin oynanmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Bakan Spadafora, “Liglerin devam edebilmesi ile ilgili şüphelerim var. Bunu burada açıklamaktan dolayı üzgünüm ama liglere nisan ayının sonunda veya mayıs ayının başında başlama düşüncemiz sanırım fazla iyimser olacaktır” dedi. Bakanın bu sözlerinin ardından bir açıklamada İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina’dan geldi. Gravina, “Bir çözüm bulmak zorundayız ve en ideal olanı 30 Temmuz’a dek ligi bitirmek. Eğer ligi tekrar oynayamazsak sezonun oynanan dönemini onurlandıracağız. Her şeyin sonunda ne olursa olsun bir şampiyon belirleyeceğiz. Önümüzdeki sezona yönelik de kararlar almalıyız” ifadelerini kullandı. Ancak İtalya’nın en önde gelen gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport ise, ’Sezon iptal edilecek. Şampiyon bu sezon çıkmayacak’ iddiasında bulundu.
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye yatırıldığı eşi Işıl Reçber tarafından açıklandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.
Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois hakkında konuştu.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı.