  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 18:59
  • |
  • 21 Nisan 2020 Salı 19:00

Serie A kulüpleri devam etmekten yana

Serie A kulüpleri devam etmekten yana

Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) mücadele eden 20 kulübün oluşturduğu Serie A Lig Birliği, 2019-2020 sezonunun tamamlanması niyetinde olduklarını açıkladı.

Serie A Lig Birliği üyesi 20 kulübün yöneticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayı başından beri maçların oynanmadığı birinci ligde mevcut sezonun geleceğini video-konferans yöntemiyle yapılan toplantıda değerlendirdi.

Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 kulübün oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, hükümetin gerekli izni vermesi durumunda, ilgili kurulların belirlediği sağlık ve güvenlik kuralları çerçevesinde, kulüplerin ve lig yönetiminin 2019-2020 sezonunu tamamlama niyetinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin "2. aşama" olarak dile getirdiği tedbirlerin gevşetileceği aşamada, sportif faaliyetlerin FIFA ve UEFA'nın belirlediği yönlendirmelere ve İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) kararlarına uygun şekilde yeniden başlayacağı aktarıldı.

YARIN YAPILACAK GÖRÜŞME ÖNCESİ

Serie A Lig Birliğinin açıklamasının, sportif faaliyetlerin ve ligin yeniden başlamasına mesafeli olduğunu daha önce açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın FIGC ile yarın yapacağı görüşme öncesi gelmesi dikkati çekti.

Bakan Spadafora, ülkede halihazırda yürürlükte olan ve 4 Mayıs'ta gevşetilmesi gündemde olan sıkı tedbirler arasında Serie A'daki takımların antrenmanlarına başlaması konusunda şüpheleri olduğunu açıklamıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Serie A'da 9 Mart'tan bu yana maç yapılmıyor.

Salgın nedeniyle şu ana kadar 24 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen sıkı tedbirler, 4 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'nin eski hocası sözleşmesini uzattı

title

Sheffield Unitedlı futbolculardan erteleme kararı

title

UEFA, üye ülkelerden liglerin ve kupa maçlarının oynanarak tamamlanmasını istedi

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Arjantin devi River Plate'den Türk kulübüne ihtarname
Arjantin devi River Plate'den Türk kulübüne ihtarname

Arjantin devi River Plate'den Türk kulübüne ihtarname

Arjantin devi River Plate, Yeni Malatyaspor'a sattığı defans oyuncusu Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemelerin yapılması için sarı-siyahlı kulübe ihtarname gönderdi. Mina, Yeni Malatyaspor'a 2017 yılında transfer olmuştu.

Koronavirüs nedeniyle futbolu bırakıyor
Koronavirüs nedeniyle futbolu bırakıyor

Koronavirüs nedeniyle futbolu bırakıyor

İspanya La Liga 2 ekiplerinden Cadiz'in defans oyuncusu Fali Jimenez, Koronavirüs'e karşı aşı ya da tedavi bulununcaya kadar futbol oynamayacağını açıkladı.

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti
Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar
UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar

UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imzayı atıyor
Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imzayı atıyor

Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imzayı atıyor

Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi
Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor
Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor

Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor

Fenerbahçe'nin 3 sene önce Aziz Yıldırım döneminde gündemine gelen Dario Maresic, bir kez daha Sarı-Lacivertlilere önerildi. Ali Koç, bu öneriyi değerlendirmeye alırken son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. Fenerbahçe, Reims'in 3 milyon Euro vererek Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.