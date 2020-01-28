Serie A ekiplerinden Torino ve Sassuolo, Emre Mor ile görüşüyor

TM Dijital Haber Merkezi
3-0 biten Konyaspor maçından transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen ve takımdan ayrılacak futbolcuların olacağını belirten Fatih Terim’in Emre Mor’u gözden çıkardığı, genç yeteneğin bazı İtalyan kulüpleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
SEKİDİKA GELDİ EMRE MOR'A GÜLE GÜLE
Sezon başında Celta Vigo’dan büyük umutlarla transfer edilmesine karşın, oynadığı futbolla iç açmayan ve 17 maçta golü ya da asisti bulunmayan Emre Mor’un her ne kadar Championship takımlarıyla adı anılsa da 22 yaşındaki orta sahanın Torino ve Sassuolo’nun takibinde olduğu belirtildi. La Liga’dan eşyaları çöpe atılarak gelen milli futbolcu Galatasaray’da da beklenen patlamayı yapamazken Fatih Terim’in Sekidika’yı kadrosuna katması Emre Mor’un gözden çıkarılmasına neden oldu.
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