Serie A ekipleri sahaya iniyor

İtalya'da hükümet, koronavirüs tedbirlerini gevşetme kararlarının ardından Serie A takımlarının 18 Mayıs'ta top başı yapmalarının uygun olduğunu bildirmişti.

Ancak bazı ekipler, bölgesel yönetimlerin bu tarihi erkene çekmesi ile yeşil sahalara daha erken dönmeye hazırlanıyor.

Ülkenin Emilia-Romagna bölgesinde yer alan takımlarından Sassuolo, önceki gün antrenmanlara yeniden başlayacağını açıklayan ilk takım olmuştu.

Aynı bölgeden SPAL, Bologna ve Parma da gelecek hafta itibariyle sosyal mesafeyi dikkate alarak çalışmalara başlayacak.

Bunun yanı sıra Roma da sahaya çıkmaya hazırlanan takımlardan.

Kulüp yaptığı açıklamada; bölge yönetiminin takım sporlarına karşı olan duyarlı tutumuna teşekkür etti ve gelecek hafta itibariyle oyuncularının önce sağlık testinden geçeceğini ardından da sosyal mesafe kuralları doğrultusunda antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz cuma günü Seri A'da bulunan 20 takım yetkilisi, Eredivise ve Ligue 1'de alınan sezonun bitiirlmesi kararlarının aksine ligin tamamlanması konusunda fikir birliğine varmıştı.