Serie A, 20 Haziran'da başlıyor

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Galatasaray, Faslı yıldızı Sofiane Feghouli hakkında kararını verdi. Takımda yüksek maaş alan yıldızlarla yollarını ayırıp daha uygun maliyetli oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılı takımda belirlediği bonservis bedelinin verilmesi halinde Cezayirli futbolcuyla yollarını ayıracak.
İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da başlayacağı resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya Futbol Federasyonu da Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını açıkladı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.
Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı. Karşılaşmalar 16 ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak.