Serie A, 20 Haziran'da başlıyor

Galatasaray, Faslı yıldızı Sofiane Feghouli hakkında kararını verdi. Takımda yüksek maaş alan yıldızlarla yollarını ayırıp daha uygun maliyetli oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılı takımda belirlediği bonservis bedelinin verilmesi halinde Cezayirli futbolcuyla yollarını ayıracak.

İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da başlayacağı resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya Futbol Federasyonu da Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu: İşte spor alanında alınan iki yeni karar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.