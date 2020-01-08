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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:15
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:16

Seri'den yönetime: 'Prensipte anlaştım, bırakın gideyim'

Seri'den yönetime: 'Prensipte anlaştım, bırakın gideyim'

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Galatasaray'da bekleneni veremeyen Jean Michel Seri ile prensipte anlaşma sağlayan Lyon, bu transferi Ocak ayında bitirmek için Fulham'la bonservis pazarlıklarına başladı.

Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, söz hakkı ise Seri ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da. Teknik direktör Fatih Terim, takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki futbolcuya göre ikinci yarı planlarını yapıyor.

Ancak Türkiye Ligi'ne uyum sağlayamayan Fildişili yıldız, Lyon'dan gelen uzun süreli kontrat fırsatını değerlendirmek istiyor. Transferde önceliği stopere veren Galatasaray'da Seri'nin durumuna göre orta saha takviyesine karar verilecek.

(Sabah)

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