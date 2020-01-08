Seri'den yönetime: 'Prensipte anlaştım, bırakın gideyim'

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Efsane futbolcuya silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı Efsane futbolcuya silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı Sırbistan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Darko Kovacevic, Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Kovacevic'in ayağından vurulduğu ve hastanede olduğu belirtildi.

Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.

Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız... Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız... Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.

Trabzonspor'dan transfer bombası! Cimbom istiyordu... Trabzonspor'dan transfer bombası! Cimbom istiyordu... Trabzonspor Andrea Ranocchia'ya transferde talip oldu! Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu mevki için lider bir oyuncu bakan Trabzonspor, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan ve Inter'de forma şansı bulamayan 31 yaşındaki İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia'ya kanca attı.

Seri, Lyon ile prensip anlaşmasına vardı Seri, Lyon ile prensip anlaşmasına vardı Galatasaray'da bekleneni veremeyen Jean Michel Seri ile prensipte anlaşma sağlayan Lyon, bu transferi Ocak ayında bitirmek için Fulham'la bonservis pazarlıklarına başladı.

Falette yakın! Falette yakın! F.BAHÇE, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti.