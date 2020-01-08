Seri'den yönetime: 'Prensipte anlaştım, bırakın gideyim'

Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, söz hakkı ise Seri ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da. Teknik direktör Fatih Terim, takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki futbolcuya göre ikinci yarı planlarını yapıyor.
Ancak Türkiye Ligi'ne uyum sağlayamayan Fildişili yıldız, Lyon'dan gelen uzun süreli kontrat fırsatını değerlendirmek istiyor. Transferde önceliği stopere veren Galatasaray'da Seri'nin durumuna göre orta saha takviyesine karar verilecek.
(Sabah)
Sırbistan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Darko Kovacevic, Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Kovacevic'in ayağından vurulduğu ve hastanede olduğu belirtildi.
Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.
Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.
Trabzonspor Andrea Ranocchia'ya transferde talip oldu! Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu mevki için lider bir oyuncu bakan Trabzonspor, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan ve Inter'de forma şansı bulamayan 31 yaşındaki İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia'ya kanca attı.
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Jean Michel Seri ile prensipte anlaşma sağlayan Lyon, bu transferi Ocak ayında bitirmek için Fulham'la bonservis pazarlıklarına başladı.
F.BAHÇE, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti.
Başakşehir ile olan kontratını karşılıklı olarak fesheden ve ara transferin son gününe kadar Galatasaray'ı bekleyecek olan Arda Turan yuvasına dönemezse, ABD ya da Katar'dan gelen teklifleri değerlendirecek. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istiyor.