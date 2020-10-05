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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:38
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Seria A'da transferin son günü çok yoğun geçiyor

Seria A'da transferin son günü çok yoğun geçiyor

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AA

Serie A takımlarından Juventus, Federico Chiesa'yı, Napoli de Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Serie A'da 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin son günü hareketli geçiyor.

Ligin son şampiyonu Juventus, Fiorentina'dan Federico Chiesa'yı, 3 milyon avrosu bu sezon, 7 milyon avrosu gelecek sezon ödenmek üzere 10 milyon avroya 2 yıllığına kiraladı. Juventus, 2 yılın sonunda 40 milyon avro daha öderse, Chiesa'nın bonservisini alabilecek.

Napoli takımı ise İngiltere'nin Chelsea takımından defansif orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Inter de Parma'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Matteo Darmian'ı kiraladığını açıkladı.

NIKOLA KALINIC HELLAS VERONA'DA 

Transfer döneminde adı zaman zaman Türk takımlarıyla da anılan Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki golcünün kendisini 2 yıllığına Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Fiorentina Kulübü, Napoli'den ayrılan İspanyol kanat oyuncusu Jose Callejon'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Bu arada Roma Kulübü, Hollandalı genç oyuncusu Justin Kluivert'ı bir sezonluğuna Almanya'nın RB Leipzig takımına kiraladı.

Öte yandan, Roma geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı stoper Chris Smalling'in bonservisini aldı.

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