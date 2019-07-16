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Seri transferinde Galatasaray'a kötü haber

Seri transferinde Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Michael Seri için İnter, Napoli, Roma ve Milan devreye girdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Fulham’a transfer olmadan önce Barcelona’nın kapısından dönen ve İngiltere Premier Lig’de oynadığı futbolla potansiyelini gösteren Michael Seri için Galatasaray’a kötü haber geldi.

4 İTALYAN KULÜBÜ SERİ İÇİN DEVREDE

Fulham’ın kümeye düşmesiyle takımdan ayrılması kesinleşen Seri’ye 4 İtalyan devinin talip olduğu belirtilirken, Galatasaray’ın bu devler arasında pek şansının kalmadığı vurgulandı. 30 milyon Euro karşılığında Nice’ten Fulham’a transfer olan 27 yaşındaki Fildişili oyuncu için İnter, Napoli, Milan ve Roma’nın yarış halinde olduğu anlaşılırken, yaşanan gelişmelerin ardından Fatih Terim’in listesinde olan diğer tercihlere göz attığı iddia edildi.

Seri’nin menajeri Franklin Mala’nın yaptığı açıklamalara göre; Roma’nın ünlü futbolcu için görüşmelere başladığı bildirilirken, Seri’nin de Serie A’da oynamaktan mutluluk duyacağı ifade edildi. Bonservisine 24,5 milyon Euro istenen Seri geçtiğimiz sezon oynadığı 34 maçta 1 gol atmıştı. 

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