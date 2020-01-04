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Seri adım Everton'a

Seri adım Everton'a

G.Saray’da beklentilerin altında kalan Seri’ye Everton talip oldu... Maviler, Fulham’la temas kurdu ve Fildişili oyuncuyu almak istiyor.

AKŞAM

GALATASARAY’IN sezon başında kadrosuna kattığı Jean Michael Seri’ye talip çıktı... Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Fildişi Sahilli oyuncu için İngiliz ekibi Everton, Seri’nin bonservisini elinde bulunduran Fulham’la masaya oturdu. Everton’a yakınlığı ile bilinen readeverton.com, dün yayınladığı haberde görüşmelerin başladığını duyurdu. Haberde Everton’un Seri’yi 2018’de de istediği belirtildi. Foot Mercato’ya göre ise Monaco da Seri’nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

1 GOLÜ 1 ASİSTİ VAR

Sarı-Kırmızılı formayla ilk yarıda 10 maça çıkan Seri, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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