  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 16:03
  • |
  • Son Güncelleme:

Serhiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını 'kesinlikle hayır' diyerek yalanladı

Serhiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını 'kesinlikle hayır' diyerek yalanladı

Paylaş

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına geçirmeyi düşündüğü belirtilen isimlerden Serhiy Rebrov, söz konusu iddiaları yalanladı.

Şu anda Macaristan'da Ferencvaros'un başında bulunan Rebrov, takımının Paksi ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde bir gazetecinin Fenerbahçe sorusunu yanıtladı.

"KESİNLİKLE HAYIR"

46 yaşındaki teknik adam; önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı iddialarının doğruluğuna ilişkin soruya, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

Rebrov'un sözleri, ülkesi Ukrayna basınında da önümüzdeki sezon Ferencvaros'u çalıştırmaya devam edeceği yönünde değerlendirildi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Başakşehir, pas ve şut çalıştı

title

La Liga Başkanı Javier Tebas: Asıl sorun maçlara başlamak değil, sezonu tamamlamak

title

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a üst üste ihtar

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı
Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.

Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...
Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...

Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...

Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...

Dünya şampiyonu Galatasaray'a
Dünya şampiyonu Galatasaray'a

Dünya şampiyonu Galatasaray'a

Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.

Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı
Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı

Fener'in yeni hocası o mu? İlk kez açıkladı

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!
Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!

Emre Belözoğlu yıldız ismi anında reddetti: Asla olmaz!

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'
'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'

'İstanbul ekibiyle anlaştık, 10 gün içinde imzalar atılacak'

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti
Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti

Yok artık! Mike Tyson inanılmaz rakamı reddetti

Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.