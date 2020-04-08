Serhat Akın'dan olay sözler

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve performansıyla taraftarın unutamadı isimler arasına giren Serhat Akın, sosyal medyada sarı-lacivertli takımın eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında konuştu.
"AZİZ YILDIRIM MENAJER SOKMAZDI KULÜBE"
Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyor kulübe. Benim zamanımda sosyal medya yoktu bir de. Aziz Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu.
"WİN-WİN PROGRAMLARI OLMAZDI, KAPININ ÖNÜNDEN GEÇİRMEZDİ"
Aziz başkan büyük başkan. Ben çok iyi anlaşamıyordum. Ben Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu. Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı..
"BENİM ZAMANIMDA DAVA ÇOK FARKLIYDI"
Bizim zamanımızda dava farklıydı. Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. Beşiktaş, Galatasaray oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı..
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