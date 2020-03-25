Sergio Ramos'tan 'korona' bağışı

İspanyol oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladığını duyurdu.
Ramos, bağışı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla yaptığını ve malzemelerin 27 Mart Cuma günü İspanya'ya ulaşacağını belirtti.
UNICEF'in hesabından yapılan açıklamada da aynı zamanda UNICEF elçisi olan Ramos'a yardımları için teşekkür edildi.
Koronavirüs kaynaklı 3 bin 434 ölümle İtalya'nın ardından dünyada en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya, sağlık ekipmanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Fenerbahçe'nin, 1 oyuncu ve 1 sağlık çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Koronavirüs testi 'pozitif' çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim destek veren herkese teşekkür etti ve iyi olduğunu belirtti.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline iki gün önce önemli bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, koronavirüs salgınına karşı futbolculara ve teknik heyete test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.