Sergio Ramos Real Madrid'den ayrılıyor

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos'un gelecek sezon için Paris Saint-Germain ile anlaştığı öne sürüldü.
İspanyol todofichajes.com'un haberine göre; Real Madrid'den 1 yılın üzerinde bir sözleşme isteyen ancak bu isteği uzun süredir kabul görmeyen Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'den 3 yıllık ve bol sıfırlı bir sözleşme teklifi aldı. Real Madrid ile imzalayacağı yeni sözleşme için maaşından büyük bir fedakarlık yapmayı bile kabul eden ancak en az 2 yıllık sözleşme isteyerek Florentino Perez ile anlaşmazlığa düşen İspanyol efsaneye, Paris Saint-Germain'in Los Galacticos'ta aldığı ücretten fazlasını da teklif ettiği bilgisi verildi.
Sergio Ramos'un Paris Saint-Germain'e prensipte evet dediği ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in son sözünü beklediği vurgulandı.
2005'ten beri Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki Sergio Ramos, bu sezon 16 resmi maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.
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