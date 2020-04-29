Sergio Ramos: 'Futbol oynamaya çok açım'

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Ramos koronavirüsten dolayı liglerin oynanması ile ilgili açıklamalar yaptı.

Karantinada döneminde normal döneme göre kendini daha güçlü hissetiğini belirten yıldız stoper, çok iyi bir şekilde dinlenme fırsatı bulduğunu da belirtti.

Ciddi bir diyet ve fitness programı da uıyguladığını belirten Ramos, "Şu anda futbol oynamaya çok açım. Umarım sezonu tamamlayabiliriz" ifadlerini kullandı.