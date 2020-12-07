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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 07:22
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Sergio Perez Formula 1 kariyerinin ilk liderliğini aldı

Sergio Perez Formula 1 kariyerinin ilk liderliğini aldı

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Sporx

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Sezonun 16. mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan pistte düzenlendi. Bahreyn Uluslararası Pisti'nin 3,5 kilometrelik dış bölümünün kullanıldığı yarış, 87 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. sıradan başlayan Perez, ilk turda son sıraya düşmesine rağmen güvenlik aracı periyotlarını doğru değerlendirmesinin de yardımıyla 10 yıllık F1 kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı.

Liderin 10.5 saniye gerisindeki Renault takımından Esteban Ocon, kariyerinde ilk defa podyuma çıktı. Lance Stroll ise takım arkadaşı Perez'in 11.8 saniye arkasında 3. oldu.

İlk 2 cepten kalkan Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve George Russell, pit-stop sırasında yaşanan karmaşa yüzünden mücadeleyi 8 ve 9. sırada tamamladı.

Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun son yarışı, 13 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

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