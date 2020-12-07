Sergio Perez Formula 1 kariyerinin ilk liderliğini aldı

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı." dedi.

'16 dakika bekliyordum'

Fenerbahçe'nin deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.