Sergio Agüero'dan koronavirüs sözleri: Futbolcuların birçoğu korkuyor

Agüero, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, antrenmanlara başlayacakları yönünde kendilerine bilgi verildiği ancak maçlara ne zaman başlayacaklarının kesinleşmediğini kaydetti.
Sosyal izolasyona dikkat ettiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Semptom göstermeyen ancak hastalığı taşıyan insanlar var. Haberiniz bile olmadan virüsü kapmış olabiliyorsunuz. Futbolcuların birçoğu korkuyor çünkü çocukları ve aileleri var." ifadelerini kullandı.
Futbola döndüklerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Arjantinli yıldız, "Birisi hastalandığında hemen 'orada ne oluyor' diye düşüneceğiz. Oldukça gergin bir ortam olacak. Umarım en kısa zamanda aşı bulunur ve bütün bunlar sona erer." yorumunu yaptı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.
Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, ocak ayında Sarı-Kırmızılılardan ayrılmış ve Rennes'e imza atmıştı. Fransız ekibi, 31 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinin otomatik olarak 1 yıl daha uzadığını açıkladı.
Fransa Ligue 1'de sezonun sona erdirildiği ve PSG'nin şampiyon ilan edildiği açıklandı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basketbolda liglerin oynanması yönünde umutlu olduğunu söyledi.
Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligi tamamlamak istediklerini belirtti.