Sergen'in Larin düşünceleri belli oldu

Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralık olarak gönderilen 25 yaşındaki forvetle ilgili olarak görüşlerini yönetimle paylaşan Yalçın’ın, “Buradaki performansıyla şimdiki takımındaki görüntüsü çok farklı.
Takıma geri döndüğünde durumunu değerlendirip hakkındaki kararımızı veririz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Larin, Belçika kulübünde bu sezon 33 maçta 9 gol atmıştı.
(Fanatik)
Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.
Hasan Şaş'ın PSG'ye karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası takım otobüsünde ayağa kalkarak tüm takıma fırça attığı ortaya çıktı. Bu durum takım ve yönetimde rahatsızlık yaratırken, Terim yardımcısına sahip çıktı. Ancak Hasan Şaş hocasına haber bile vermeden istifa etti. İşte Hasan Şaş'ın istifasını getiren nedenler...
Galatasaray'ın Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile protokol yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu protokole göre iki taraftan biri anlaşmayı bozarsa tazminat ödemek zorunda kalacak.
Gelecek sezon transferleri için kaynak arayışında olan Fenerbahçe, ederi yüksek bazı futbolcularını satışa çıkarmıştı. Bu futbolcuların başında Vedat Muriqi gelirken Kosovalı golcü de tercihini yaptı. 26 yaşındaki forvet, kendisiyle ilgilenen Tottenham'a gitmeye karar verdi.
Beşiktaş'ın efsane kadrosunun istikrar abidesİ Kadir Akbulut, o dönemleri AKŞAM'a anlattı: “Başarı ve istikrarın devam etmesinde en büyük etken Başkan Süleyman Seba'ydı. Bizim çok kez arkamızda durdu. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde bizim yanımızda oldu. Saha içinden geldiği için halden anlıyordu. Böyle olunca da başarılar geldi.”
ngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.
Yönetime mesaj gönderen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 600 bin Euro'luk (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" ifadelerini kullandı.